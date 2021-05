Torna la manifestazione ‘Versi alla Luna’ 2021

BARI - La manifestazione inserita nel più ampio progetto “oMaggio a Bari”, iniziato anni addietro col patrocinio e la collaborazione della Commissione Cultura del Comune di Bari presieduta dal dott. Giuseppe Cascella, per valorizzare le bellissime e numerosissime edicole votive sparse nella città vecchia che si intende rendere oggetto di recupero e riqualificazione, si configura come un reading di poesie e interventi liberi a cielo aperto in un luogo significativo di Bari vecchia, in una serata di luna piena, divenendo un invito a tutti, cittadini, aziende, Istituzioni, a contribuire fattivamente a preservare questo autentico tesoro “adottandone” almeno una.Le Edicole religiose che arricchiscono le corti, gli archi, i vicoli di Bari Vecchia, costituiscono una vera e propria pinacoteca a cielo aperto. I soggetti o santi di strada rappresentati sono diversi, ma prevalgono quelli dedicati alla Madonna, in particolare Addolorata, Odegitria, del Carmine, del Rosario, al Crocifisso, e a San Nicola Benedicente e poi a seguire gli altri santi cari ai baresi, come Sant’Antonio, San Vito, Santa Lucia, San Rocco. Esse costituiscono un patrimonio artistico, storico e culturale, documentario molto prezioso. Le tecniche di realizzazione sono svariate: bassorilievi, olio su tela e olio su rame, affreschi, sculture in pietra, tavolozze a cartapesta. Le immagini sono inserite in nicchie protette da tettucci che sovrastano piccole architetture realizzate in materiale vario. Il popolo di Barivecchia resta il custode più appassionato.Quest’anno la manifestazione i terrà il 20 maggio p.v. a Bari vecchia nel suggestivo chiostro dell’ex convento di Santa Chiara, dando voce soprattutto ad autori e poeti nostrani che vogliano leggere personalmente una propria opera a tema libero (una poesia, una canzone, una breve riflessione) di durata non superiore ai tre o quattro minuti. È necessario presentarla entro il 17 maggio per consentire alla direzione artistica di organizzare la scaletta dell’evento.L’ingresso è libero ed è preferibile prenotare i posti a sedere (fino a esaurimento degli stessi) essendovi la necessità di rispettare rigorosamente le distanze di sicurezza. L’evento sarà trasmesso in streaming nei giorni successivi all’evento.Per ogni informazione e prenotazione contattare info@teatroabeliano.com o telefonare al numero 080.5427678.