Aggiornate le linee guida europee per i viaggi in aereo

ROMA - L'Ecdc e l'Agenzia europea per la sicurezza dell'aviazione hanno diffuso le nuove indicazioni per i voli in aereo. Le linee guida sono state elaborate in considerazione della diffusione delle varianti e della campagna vaccinale.Tra i punti principali elencati, si citano il controllare una volta sola nel viaggio lo stato vaccinale o di eventuale guarigione dal Covid, oltre a indossare la mascherina, mantenere la distanza fisica e l'igiene delle mani.Inoltre il nuovo protocollo propone per le persone che hanno ricevuto due dosi di vaccino o sono guarite dal Covid negli ultimi 180 giorni non siano sottoposte a test o quarantena, a meno che non provengano da aree ad alto rischio o dove circola una variante che preoccupa.In questo caso andrebbe considerato, si legge nel documento, la richiesta di un risultato negativo a test antigenico rapido fatto non oltre 48 ore prima dell'arrivo o a tampone molecolare, eseguito non oltre 72 ore prima dell'arrivo.