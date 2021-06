ArteVives, sabato 3 luglio inaugurazione della mostra di Pietro De Scisciolo

BISCEGLIE – Un nuovo appuntamento di rilevante spessore artistico arricchisce il cartellone estivo di ArteVives, l’associazione presieduta da Mario Sergio Zecchillo rivolta alla promozione della cultura attraverso iniziative che valorizzano interpreti locali e non solo.Sabato 3 luglio, alle ore 18.30, gli splendidi ambienti di Palazzo Vives Frisari (via Tupputi, 13 – Bisceglie) ospiteranno l’inaugurazione della mostra “Stato Mentale” del noto maestro Pietro De Scisciolo, docente presso l’Accademia di Belle Arti di Foggia.Al vernissage presenzieranno il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, il direttore dell’Accademia di Belle Arti di Foggia, il biscegliese Pietro Di Terlizzi, le curatrici Michela Laporta e Caterina Carrozzo nonché l’artista De Scisciolo.“Le sue sculture rappresentano oggetti, simboli e codici appartenenti all’ordinario della società dei consumi – scrive in catalogo Michela Laporta - . Essi si configurano come reperti del contemporaneo, testimonianze di un tempo coevo a quello stesso attimo in cui vengono consunte da azioni e situazioni che scandiscono riti e ritmi del quotidiano”.La mostra rimarrà aperta al pubblico fino all’8 agosto, ogni sabato e domenica (dalle ore 19.00 alle 21.00), inoltre è possibile effettuare eventuali visite in settimana su prenotazione.Ingresso gratuito, per informazioni 349.5452270, 342.3504503 o artevives.info@gmail.com.