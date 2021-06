Cesare Cremonini firmerà la Regia di un Film su Lucio Dalla

(Foto Ufficio Stampa)

Cesare Cremonini debutta al cinema. "Sono felice e onorato per questa fiducia e per la possibilità di omaggiare una tra le figure più importanti della musica italiana. Grazie a tutti", Il cantautore bolognese annuncia sui social il suo debutto alla regia di un film su Lucio Dalla: "Continuo a lavorare al nuovo album che mi porterà in Tour per #CremoniniSTADI2022", scrive il cantante. "Sono anche nati nuovi progetti, che finalmente posso raccontarvi! Tenderstories e Papaya Records saranno i produttori di un film dedicato a #LucioDalla, di cui sarò autore del soggetto e regista".

Il film è coprodotto da Tenderstories di Moreno Zani, il cui amministratore delegato è Malcom Pagani, e da Papaya Records di Filippo Valsecchi. La pellicola si preannuncia come uno degli eventi cinematografici più importanti dei prossimi mesi.