Diana Ross annuncia il nuovo album 'Thank you'

MILANO - Diana Ross canta "Thank You" al mondo. "Questa raccolta di canzoni è il mio regalo per voi con riconoscenza e amore. Sono eternamente grata di aver avuto l'opportunità di registrare questo disco in questo momento", ha detto Ms. Ross. Il suo nuovo album, "Thank You" sarà pubblicato il prossimo autunno su etichetta Decca Records / Universal Music. “Thank You” è anche il primo singolo estratto dall’album, disponibile dal 17 giugno su tutte le piattaforme digitali.

“Thank You", che è stato registrato nel suo studio casalingo, vuole essere essenzialmente un messaggio potente e inclusivo di amore e unione. Con le sue canzoni di felicità, riconoscenza e gioia anche noi ci sentiamo parte di tutto questo. La sua famiglia, gli amici, il pubblico fedele e affettuoso di tutto il mondo sono stati insieme parte integrante della storia della sua meravigliosa vita.

Ms. Ross ha co-scritto e collaborato alle 13 canzoni insieme a pluripremiati cantautori e produttori tra cui: Jack Antonoff, Troy Miller, Triangle Park, Spike Stent, Prince Charlez, Amy Wadge, Neff-U, Freddie Wexler, Jimmy Napes, Tayla Parx, Fred White e Nathanial Ledgewick.

Siamo grati a Diana Ross ora e per il futuro. "Dedico questo libro di canzoni d'amore a tutti voi ascoltatori. Mentre sentite la mia voce sentite il mio cuore. Lasciate che l'amore vi guidi"