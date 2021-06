Elisabetta Franchi: "Nel mondo della moda sono gli uomini a prendere le decisioni importanti"

MILANO - Partendo dalla lettura dell’articolo “Dove stanno le donne nella moda? (ve lo diciamo già: ai piani bassi)” scritto da Fabiana Giacomotti e pubblicato su Il Foglio, Elisabetta Franchi, stilista di fama mondiale, fa una riflessione sulla leadership al femminile nel mondo della moda, all’interno del Master Full Time Luxury & Fashion Management della 24ORE Business School. Dall’intervista, condotta da Annamaria Tartaglia, CEO di “TheBrandSitter” e co-fondatrice di Angels4Women, emerge come in Italia la moda sia un lavoro al femminile, ma lo è soprattutto nelle fasce più basse delle classi lavorative. Le donne ancora oggi nel settore ricoprono principalmente i ruoli di sarte, modelliste, artigiane e confezioniste, ma le decisioni importanti sono prese dagli uomini.

La carriera di Elisabetta Franchi comincia assieme al marito Sabatino Cennamo ma, successivamente si ritrova sola a seguito della morte del consorte. Nonostante le difficoltà dei primi mesi, con costanza e determinazione la stilista riesce a farsi accettare dagli uomini che dominavano il mondo della moda. Ancora oggi però nel settore sono poche le donne che ricoprono posizioni alte e di rilievo.

“Le donne devono comprendere il loro valore e spingersi fuori dalla loro comfort zone per poter fare la differenza, per rompere questi schemi antichi e affermarsi come vogliono. Forse molte volte siamo noi che ci limitiamo pensando di non essere in grado di raggiungere determinate posizioni di successo. Anche nella mia azienda, l’80% è rappresentato da quote rosa ma i confronti importanti avvengono con il sesso opposto” dichiara Elisabetta Franchi CEO designer di Elisabetta Franchi nel corso dell’intervista.

“Donna con il coraggio di essere donna e soprattutto con una forte idea di femminilità”, così viene definita Elisabetta Franchi da Annamaria Tartaglia nel corso dell’intervista, mettendo in luce le qualità della sua leadership, che si traducono anche nelle sue creazioni.

“Per me la femminilità è l’espressione di una donna, di com’è, di come si sente e di come si vede. È espressione della sua intelligenza, della sua creatività, della sua capacità imprenditoriale ma soprattutto della voglia di affermarsi in un modo femminile, creando un nuovo modello che possa fare da role model per altre donne più giovani o della stessa età che hanno voglia di cambiare, di fare qualcosa di diverso e di stupire” continua Elisabetta Franchi, CEO e designer di Elisabetta Franchi.

L’intervista online ha visto la partecipazione di 200 persone, studenti del Master Full Time Luxury & Fashion Management e pubblico esterno. Il Master Luxury & Fashion Management della 24ORE Business School fornisce le competenze per inserirsi in uno dei settori di eccellenza del Made in Italy, attraverso un programma rinnovato secondo le attuali tendenze del mercato e adattato alle esigenze formative delle aziende. La prossima edizione partirà il 21 giugno 2021.