The Kolors, 'Singles'': esce il vinile autografato in edizione limitata con i successi dalla band multiplatino

Sarà disponibile da venerdì 18 giugno “SINGLES”, il vinile autografato in edizione limitata che raccoglie - per la prima volta su supporto fisico – gli ultimi 5 singoli firmati dai THE KOLORS che hanno regalato grande successo alla band multiplatino e altro materiale mai pubblicato prima.

Tutte le tracce saranno disponibili, sempre a partire da venerdì, anche in versione EP digitale.

Il Vinile, disponibile in esclusiva nello store di universalmusic.it, conterrà i brani: “PENSARE MALE” - “LOS ANGELES” feat. Guè Pequeno - “NON È VERO” - “MAL DI GOLA” e “CABRIOLET PANORAMA”.

Il vinile conterrà anche alcune versione inedite e mai pubblicate fino ad oggi come il remix firmato dai Sottotono di “CABRIOLET PANORAMA” che sarà disponibile da venerdì anche in tutti gli store digitali e due demo di “PENSARE MALE”, una in italiano e una in inglese.

“CABRIOLET PANORAMA”, l’ultimo singolo dei THE KOLORS, è tra i brani tra i più programmati dalle radio italiane ed è accompagnato da un video che ha superato quota 3.2 milioni di view su YouTube.

Il frontman dei The Kolors, Stash, ha voluto spiegare com’è nata l’idea del vinile: “Il vinile ha un’importanza particolare. Prima di “Pensare Male”, uscita nel 2019, il nostro obiettivo principale era sempre stato quello di fare la hit e arrivare ai primi posti in classifica. Con quella canzone i nostri obiettivi sono cambiati e la cosa più importante per noi è diventata essere sinceri e mettere tanta verità nella nostra musica. Il vinile, quindi, è un primo bagliore di quello che sarà l’album, ed è stato pensato come segno di gratitudine per tutti i fan che ci hanno accompagnato in questo percorso, investendo emotivamente nel nostro gruppo”.