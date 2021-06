FlixBus continua ad ampliare la rete in Puglia: le coste e l’entroterra sempre più connessi

MILANO – FlixBus potenzia l’offerta in Puglia per l’estate, in linea con la volontà di rispondere in modo sempre più puntuale alle esigenze di chi parte dalla regione e supportare, al tempo stesso, la ripresa delle attività turistiche sul territorio in totale sicurezza, proponendosi come soluzione di viaggio per i visitatori in arrivo dal centro, dal Nord e dal resto del Sud Italia.Tale potenziamento interessa sia i principali centri pugliesi, che gioveranno di frequenze ancora più elevate sui collegamenti con le grandi città italiane e di tratte dirette con nuove destinazioni, sia molte località costiere e dell’entroterra, che potranno così beneficiare, per tutto il periodo estivo, di un incremento nei flussi dei visitatori in arrivo dalle altre regioni.Secondo un’indagine Istat, infatti, questa estate più di 9 Italiani su 10 passeranno le vacanze in Italia, e 6 su 10 si sposteranno fuori regione. In linea con questa tendenza, FlixBus punta ora a rendere ancora più accessibile il territorio pugliese collegando in modo capillare oltre 50 centri della regione, con l’obiettivo di valorizzarne il patrimonio paesaggistico e storico-culturale.Barese: Bari collegata anche con l’estero. Murge, costa e Valle d’Itria ancora più connesseDa sempre un hub della rete FlixBus nel Sud Italia, Bari assiste innanzitutto all’incremento della frequenza giornaliera sui collegamenti con molti grandi centri italiani: fra le altre, Roma diventa collegata fino a sette volte al giorno, Milano e Napoli fino a tre. Grazie alle connessioni attive con cinque città in Germania, tra cui Monaco di Baviera e Francoforte, il capoluogo si conferma inoltre meta ideale non solo per chi parte dalle altre regioni italiane, ma anche per i visitatori esteri, che potranno beneficiare di un nodo strategico di interconnessione per esplorare il territorio.Il potenziamento della rete FlixBus coinvolge tutta la provincia: Molfetta e Bitonto sono collegate con città come Roma, Milano, Torino e Bologna, e sono operativi collegamenti con il nord e il centro Italia anche da Corato, Ruvo di Puglia e Gioia del Colle. Modugno sarà poi connessa da giovedì 1° luglio con sei importanti centri, fra cui Roma, Milano e Napoli, mentre Altamura e Gravina in Puglia si confermano snodi di riferimento sulle direttrici che collegano il Sud Italia con il Lazio grazie alle connessioni operative con Matera, Potenza, Napoli e Roma.Lungo il litorale adriatico, è su Monopoli, Polignano a Mare e Mola di Bari che si focalizza FlixBus nell’ambito dell’incremento estivo delle tratte attive con la provincia: grazie ai collegamenti con centri come Roma, Milano, Torino e Bologna, la costa potrà giovare tutta estate di nuovi arrivi dai principali bacini del nord e centro Italia. Analogamente, la Valle d’Itria barese e i territori attigui potranno giovare delle rotte già attive tra Alberobello, Putignano, Turi e Casamassima con Roma e Napoli e di quelle che saranno operative da giovedì 1° luglio con Milano, Torino e Bologna.Foggia si conferma un importante nodo sulle tratte che collegano la Puglia con altre aree del Sud, grazie ai collegamenti con mete come Policoro, Crotone, Lamezia Terme, Messina e Catania. Come Bari, anche Foggia gode inoltre di collegamenti con cinque città tedesche, tra cui Monaco di Baviera e Francoforte, offrendosi così come punto strategico di arrivo per i visitatori esteri.Nel Gargano, invece, Cagnano Varano si affiancherà da martedì 29 giugno a Vieste, Peschici, Rodi Garganico e Lesina fra le mete collegate sul litorale. Le cinque località saranno collegate con Milano, Torino, Bologna e Pescara, da cui si potranno raggiungere, più volte al giorno, anche Manfredonia e, nell’entroterra, Cerignola, San Giovanni Rotondo e San Severo.In linea con l’obiettivo di valorizzare le coste pugliesi, FlixBus estende i collegamenti a Margherita di Savoia, che da giovedì 1° luglio sarà raggiungibile da Milano, Torino e Bologna.In generale, dall’inizio di luglio il territorio godrà di un incremento rilevante della connettività, con nuove tratte che collegheranno Barletta, Andria, Trani e Bisceglie con molte fra le principali città italiane, come Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna, affiancandosi a quelle attive fra Barletta e Andria e alcune città in Calabria e Sicilia, tra cui Lamezia Terme, Messina e Catania.Salgono a sette le città collegate da FlixBus nel Brindisino, con l’arrivo, da giovedì 1° luglio, a San Vito dei Normanni e Mesagne, che beneficeranno di collegamenti con Milano, Torino e Bologna.Brindisi si conferma snodo d’eccezione sulle rotte che collegano la Puglia con città del nord e centro Italia, come Roma, Milano, Torino e Bologna, e del Mezzogiorno, come Napoli e Potenza, mentre sul litorale adriatico il potenziamento della rete coinvolge Ostuni e Fasano, raggiungibili dal centro e dal nord, con partenze da Roma, Milano e Bologna, e dal sud, con partenze da Caserta e Termoli rispettivamente. Da Roma, Milano, Bologna e Napoli si potrà arrivare inoltre a Ceglie Messapica e Francavilla Fontana, con un possibile indotto a livello di turismo per l’entroterra.Nell’ambito del generale potenziamento di rete per l’estate, il Salento rappresenta inevitabilmente un’area strategica per FlixBus, che, dopo l’esordio a Porto Cesareo, collegata con Roma, Milano, Napoli, Bologna e Firenze, debutterà giovedì 1° luglio anche a Ugento e Santa Maria di Leuca, connettendole con varie città del centro-nord come Verona, Bologna e Ancona.Lecce si conferma inoltre un nodo cruciale sia sulle rotte che collegano il Salento con il centro e il nord Italia, grazie ai collegamenti con Roma, Milano, Torino e Bologna, sia su quelle che connettono il territorio con le altre aree del Sud, ad esempio per mezzo delle tratte con Napoli e Potenza. Il litorale ionico e adriatico potranno inoltre giovare del potenziamento dei collegamenti con Gallipoli, agevolando i flussi dei visitatori in arrivo da Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna, e con Otranto, raggiungibile da Torino, Bologna e Termoli.Anche l’entroterra diventa più raggiungibile, grazie all’incremento delle tratte con Nardò, collegata con città quali Roma, Napoli e Firenze, e Maglie, connessa, fra le altre, con Roma, Napoli e Torino.Taranto si conferma un’importante porta d’accesso sulla Puglia, sia per chi arriva dal nord e dal centro Italia, con l’incremento della frequenza sulle tratte con città come Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Ancona e Pescara, sia per chi raggiunge la Puglia dalle altre regioni del Sud, partendo da centri come Napoli, Matera, Crotone, Lamezia Terme, Messina e Catania. Come Bari e Foggia, inoltre, anche Taranto potrà accogliere flussi di visitatori in arrivo dalla Germania grazie alle tratte operative con Monaco di Baviera, Francoforte e altre tre città tedesche.Anche Manduria e Avetrana godono di collegamenti con diverse città italiane, quali Roma, Milano, Napoli, Bologna e Firenze, mentre Grottaglie e Massafra sono già connesse anche con Potenza. Infine, Martina Franca si offrirà da giovedì 1° luglio come punto di approdo ideale per i visitatori diretti in Valle d’Itria da Milano, Torino e Bologna, oltre che da Roma e Napoli.Per tutelare la salute dei passeggeri e del personale di bordo, e garantire così a tutti una piacevole esperienza di viaggio, FlixBus ha implementato un esaustivo protocollo di sicurezza: tra le misure implementate, si possono citare la sanificazione degli autobus al termine di ogni corsa, l’obbligo di mascherina per l’intera durata del viaggio e nelle fasi di imbarco e di sbarco e la misurazione della temperatura e il controllo touch-less di biglietti e documenti al momento del check-in.