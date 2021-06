Il premio Oscar Matthew McConaughey a "Kilimangiaro Estate"

ROMA - Nuovo appuntamento con “Kilimangiaro Estate”, domenica 27 giugno in prima serata, alle 21.20 su Rai3. Ospitì di Camila Raznovich saranno il premio Oscar Matthew McConaughey, attore e produttore cinematografico, autore dell’autobiografia "Greenlights – L'arte di correre in discesa", da poco uscita in Italia, il matematico Piergiorgio Odifreddi, il fisico Guido Tonelli e l’autore televisivo e radiofonico Francesco Lancia.

Camila Raznovich racconterà come sempre il mondo attraverso la lente del viaggio avvalendosi dei tanti documentari realizzati dai film-maker della trasmissione. In questa puntata, in particolare, si andrà alla scoperta di Cambogia, America, Giamaica e in Egitto con il documentario di Yann Arthus Bertrand. Infine, con l’astrofisico Luca Perri un’esperienza unica e speciale, in assenza di gravità.