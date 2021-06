La Regione Puglia agli Innovations Days

BARI - La Regione Puglia e Puglia Sviluppo partecipano ad Innovation Days, il roadshow del Sole 24 Ore e Confindustria che racconta la fabbrica del futuro tra innovazione e sostenibilità.La tappa, organizzata da 24 Ore Eventi, è in programma giovedì 24 giugno dalle 9,30 alle 16,30 ed è dedicata alle imprese della Puglia.L’evento si terrà in diretta streaming e sarà trasmesso dalla sede di Masmec Spa a Modugno (Ba) e, attraverso le storie di imprenditori che hanno saputo affrontare un contesto economico difficile come quello attuale, racconterà nuovi processi di innovazione sostenibile messi in campo per cogliere opportunità di sviluppo che possano contribuire alla ripresa.Per la Regione Puglia parteciperanno l’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci, il direttore del Dipartimento Sviluppo economico Gianna Elisa Berlingerio ed il direttore generale di Puglia Sviluppo Antonio De Vito. Interverranno nella sessione “I Nuovi strumenti per la crescita: l’attrazione degli investimenti in Puglia”, in programma alle 11,30.L’evento può essere seguito in streaming registrandosi al link https://eventi.ilsole24ore.com/id2021/puglia/La partecipazione regionale è co-finanziata con risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/20, Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”.