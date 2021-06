L'Assessore alla Sanità pugliese, Pierluigi Lopalco, in attesa della pronuncia dell'Aifa sui casi di trombosi dei giovani a cui è stata somministrata l'AstraZeneca, ha commentato all'Ansa l'andamento delle vaccinazioni in Puglia: "In Puglia siamo già stati molto stringenti con le indicazioni all'uso di Astrazeneca. Tutti i nuovi arrivi serviranno a coprire le seconde dosi principalmente in soggetti fra 60 e 79 anni. Attendiamo comunque indicazioni da Aifa o ministero".