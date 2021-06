Ma il pettegolezzo è femminile? Curiosità e proverbi

La curiosità altra non è che il desiderio di vedere, sapere, conoscere come stimolo intellettuale, sia per abitudine sia in determinate circostanze e, spesso, anche al fine del pettegolezzo (gossip) per lo più mondano).Il curioso e l’indiscreto smaniano dalla voglia di sapere i fatti altrui per poterli riferire, facendosi vanto di sapere più degli altri, insomma il ficcanaso che si interessa di cose altrui nel tentativo di “svelare” fatti di coloro che, invece, vorrebbero tener nascosti. Solitamente il curioso indaga su fatti di altri allo scopo di farne oggetto di chiacchiericcio spicciolo.La curiosità non sempre è ben vista ed è solitamente femminile poiché, per la loro condizione storica di vita casalinga, le donne sono state le custodi della sicurezza informativa della famiglia ed amano la chiacchiera per sapere e riferire, cosa alla quale l’uomo si dedica meno, assorto dal proprio lavoro.Scopo di questa nota non è di intromettersi nei fatti altrui, ma di portare a conoscenza alcune curiosità e alcuni proverbi sull’argomento.Nel 1967, la guerra civile nigeriana si fermò per due giorni per assistere all’incontro di calcio in cui giocava Pelè.La prima partita ufficiale nella storia del calcio si giocò nel Boxing Day (26 dicembre 1860), una festa legata al Premier League in cui si affrontarono i due più vecchi Club calcistici del mondo, lo Sheffield FC e l’Hallam FC.Negli anni 70, gli uffici postali in alcune città dell’India erano mobili. In Rajasthan venivano usati i cammelli per gli spostamenti, mentre nelle zone montane di Darjeeling in Bengala venivano utilizzati i muli.Barack Obama è un grande fan di Harry Potter, pare che abbia letto tutti i libri della saga scritta da J.K. Rowling.Il libro più costoso mai acquistato è stato venduto per 30,8 milioni di dollari. Era il Codex Leicester di Leonardo Da Vinci ed è stato acquistato da Bill Gates.Gli squali non hanno ossa. Gli scheletri sono diversi da quelli dei pesci ossei e dei vertebrati terrestri, hanno infatti la cartilagine al posto dell’osso.Negli Stati Uniti, la California ha rilasciato 6 patenti di guida alle persone di nome Gesù Cristo.La paura di Halloween si chiama Samhainophobia, questo nome deriva dalla parola Samhain, il modo antico di chiamare questa festività.Quando i peperoncini furono introdotti in Giappone nel XVI secolo, non venivano mangiati ma inseriti nei calzini per tenere le dita calde.In Spagna, sulla Costa Brava, c’è un insolito ristorante dove gli ospiti, mentre degustano piatti tipici e non, vengono improvvisamente colti di sorpresa da una scossa di terremoto di 7.8 gradi sulla scala Richter. Il locale è stato costruito in modo che le scosse avvengono in totale sicurezza.“La curiosità porta gli uccelli nella rete”. Il desiderio di scoprire e conoscere, porta in situazioni scomode anche pericolose. Infatti gli uccelli attirati con stratagemmi vari, per la loro naturale curiosità, finiscono nella rete.“Di curiosità campano le civette”. Proverbiale è la capacità della civetta di attrarre con gli occhi e le movenze gli altri uccelli e, per questo usata dai cacciatori come richiamo.“Con la curiosità si finisce all’Inferno”. Il curioso a furia di intromettersi in fatti altrui, al fine di vantarsi di saperne più degli altri, alla fine si caccia nei guai.