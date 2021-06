Panico a Bari: bus in fiamme in pieno centro

BARI - Momenti di panico nel centro del capoluogo pugliese a causa del rogo esploso su uno degli autobus di linea del'Amtab. Il mezzo ha preso fuoco dinanzi al Margherita: l'autista ha subito aperto le porte per consentire ai passeggeri di scendere. Traffico fermo, scompiglio tra i passanti e il fumo che si è alzato denso e ben visibile sul lungomare.In azione una squadra dei vigili del fuoco che è riuscita a domare le fiamme mentre l'intero perimetro urbano è stato messo in sicurezza. Al momento non si registra alcun ferito.