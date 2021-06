«Principessa per sempre», il Tg5 celebra la figura di Lady Diana

Giovedì 1° luglio, in seconda serata, su Canale 5, lo speciale del TG5 «Principessa per sempre» ricorda e celebra la figura di Lady Diana.

L’approfondimento della testata diretta da Clemente Mimun, curato da Fabio Tamburini, firmato e condotto da Dario Maltese, racconterà con servizi, reportage dall’estero e ospiti in studio, la storia di una giovane donna, infelice e sfortunata, scomparsa a soli 36 anni.

Il prossimo 31 agosto ricorreranno 24 anni dalla morte della Principessa del Popolo, che oggi, giovedì 1° luglio, avrebbe compiuto 60 anni. Stessa data scelta dai litigiosi figli per inaugurare una statua in sua memoria, nei giardini di Kensington Palace, a Londra.

Poco ore dopo andrà in onda lo speciale TG5 con, tra gli ospiti, Massimo Sestini, il fotoreporter che per primo al mondo è riuscito a scattare una foto di Lady Diana, e di un membro della famiglia reale inglese in generale, in bikini. Un’immagine ripresa dalle principali testate internazionali.

E poi, ancora, Manfredi della Gherardesca darà conto dell’ambiente da cui proveniva Lady D e la Londra di quegli anni, mentre la giornalista della CNN Nina dos Santos analizzerà Diana come fenomeno mediatico planetario.

Un reportage realizzato sul campo a Parigi, inoltre, documenterà l’ultima notte della Principessa del Galles, con la testimonianza di Pascal Rostain, che nel suo libro Chi ha ucciso Lady D, scritto insieme a due giornalisti di Paris Match, smonta la tesi del complotto.