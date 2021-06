Willie Peyote, al via il tour estivo: il 16 agosto tappa a Lecce

Prenderà il via domani, sabato 19 giugno, con un doppio SOLD OUT a CESENA il MAI DIRE MAI TOUR DEGRADABILE di WILLIE PEYOTE, una lunga serie di date che porteranno il rapper e cantautore torinese e la sua band in giro per l’Italia durante tutta l’estate.









Dopo questo doppio show Sold out alla Rocca Malatestiana di Cesena per la rassegna Acieloaperto, Willie Peyote proseguirà la sua lunga corsa su e giù per l’Italia facendo tappa a Salina (ME), Bologna (SOLD OUT), Collegno, TO (SOLD OUT), Genova, (SOLD OUT), Villafranca (VR), Cervinia (AO), Brescia, Grado (GO), Rimini, Lecce, Fasano (BR), Castelnuovo di Garfagnana (LU), Francavilla (CH), LIVORNO (nuova data) Roma, Servigliano (FM), Bassano del Grappa (VI), Prato, Caserta.

Il tour prende il nome dal brano che Willie Peyote ha presentato sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo “MAI DIRE MAI (LA LOCURA)” , brano che ha regalato a Willie Peyote il Premio Della Critica Mia Martini e che è stato certificato PLATINO da FIMI-GFK.

Per il tour, organizzato da Magellano Concerti, Willie Peyote sarà accompagnato dalla ALL DONE band formata da Luca Romeo (basso), Dario Panza (batteria), Daniel Bestonzo (tastiere synth) e Enrico Allavena (trombone) che lavorano da tempo accanto al rapper e cantatore torinese.

Questi gli appuntamenti confermati e le nuove date del MAI DIRE MAI TOUR DEGRADABILE

(calendario in aggiornamento):

19 giugno 2021 - CESENA - Rocca Malatestiana - Acieloaperto - SOLD OUT (2° SET ore 22.15) (recupero concerto del 20 giugno 2020)

19 giugno 2021 - CESENA - Rocca Malatestiana – Acieloaperto - SOLD OUT (1° SET ore 20.00)

26 giugno – SALINA (ME) – Eolie Music Fest

01 luglio 2021 - BOLOGNA – Parco Caserme Rosse - Sequoie Music Park SOLD OUT (recupero concerto del 2 luglio 2020)

08 luglio 2021 – COLLEGNO (TO) – Flowers Festival - SOLD OUT

10 luglio 2021 – GENOVA - Arena del Mare - Balena Festival SOLD OUT (recupero concerto del 6 luglio 2020)

11 luglio 2021 - VILLAFRANCA (VR) – Castello Scaliger

18 luglio – CERVINIA (AO) – Lago Goillet - Musicastelle

23 luglio 2021 – BRESCIA - Arena Campo Marte

(recupero concerto del 17 aprile 2021 al Brixia Forum di Brescia)

05 agosto 2021 - GRADO (GO) - Parco Delle Rose

16 agosto 2021 – LECCE – Oversound Music Festival

17 agosto 2021 – FASANO (BR) - Locus Festival (recupero del 1 agosto 2020)

19 agosto 2021 – CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) – Fortezza di Mont’Alfonso

20 agosto 2021 - FRANCAVILLA AL MARE (CH) - Arena del Mare - Terrasound

23 agosto – LIVORNO – Cortomuso Festival – NUOVA DATA

24 agosto 2021 – ROMA – Cavea, Auditorium Parco Della Musica

(recupero della data inizialmente prevista il 21 luglio 2020 e poi posticipata al 16 luglio 2021

al Rock in Roma, Ippodromo della Capannelle)

26 agosto 2021 - SERVIGLIANO (FM) - Parco della Pace - NoSound Urban Fest

27 agosto 2021 - BASSANO DEL GRAPPA (VI) - Ama Festival

02 settembre 2021 – PRATO - Piazza Duomo - Prato è Spettacolo

(recupero concerto del 2 settembre 2020)

09 settembre 2021 – CASERTA - Belvedere di San Leucio – Caserta Music Festival