Sono arrivati in Puglia circa 239 mila dosi di vaccino Pfizer, che dovrà 'bastare' ai sanitari pugliesi per tutto il mese di luglio, dato il calo di circa 100 mila dosi a settimana annunciato dalla casa farmaceutica americana. Per questo motivo l'assessore Lopalco ha annunciato lo stop delle prenotazioni, dando la precedenza alla vaccinazione ed ai richiami degli Over 50, in attesa di ricevere dalla struttura commissariale nazionale il piano consegne per il mese di agosto.