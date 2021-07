Questa volta per il mio programma parliamo di food, in particolare della pizza. La qualità delle materie prime è di fondamentale importanza per poter realizzare un ottimo prodotto sia per l'impasto che per gli altri ingredienti.Sono andato a trovare Nicola Argese al Lido Paradiso Beach (Castellaneta Marina).Nel video reportage vi parliamo della pizza 'made in Puglia': tutti i componenti sono a km 0 e l'impasto unico con farina di tipo 2 e senatore cappelli.Un bravo pizzaiolo è come un artista, ci mette passione e qualità. Buona visione!