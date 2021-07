Al Lecce interessa il difensore Salva Ferrer dello Spezia. Probabile la conferma del regista Marco Mancosu. Il terzino Roberto Pierno potrebbe essere ceduto alla Virtus Francavilla Fontana in Serie C. Il centrocampista macedone Boban Nikolov dovrebbe trasferirsi alla Salernitana in Serie A.

Nel ritiro del Lecce a Folgaria in provincia di Trento sono arrivati il presidente Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino. Entrambi continueranno a lavorare per allestire una squadra competitiva. L’ obiettivo è la promozione in Serie A da raggiungere direttamente o dopo i play off.