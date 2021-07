Ferrovie del Sud Est: in bus ai concerti del Locus Festival

BARI - Godersi un concerto in compagnia, poter fare tardi senza avere l’assillo del parcheggio e della macchina sapendo di potersi muovere comodamente in bus. Opportunità possibile anche quest’anno grazie all’accordo tra Ferrovie del Sud Est (Gruppo Ferrovie dello Stato) e Locus Festival, la kermesse musicale della Valle d’Itria di rilievo internazionale. Lo rende noto Fsi.

FSE, vettore ufficiale, propone - mercoledì 11 e sabato 14 agosto - una serie di collegamenti speciali da Lecce e Bari per Locorotondo (BA) e viceversa in occasione dei concerti di COMA_COSE, KEIYAA, STUDIO MORENA e FRAH QUINTALE, ARIETE e POST NEBBIA.

Per chi sceglierà i bus di FSE in omaggio un welcome-drink (coupon da ritirare all'ingresso riservato ai solo possessori del biglietto per il concerto).

Le corse di Ferrovie del Sud Est in partenza da Bari fermeranno a Triggiano, Capurso, Noicattaro, Rutigliano, Conversano, Castellana Grotte, Putignano, Noci, Alberobello; i bus in partenza da Lecce effettueranno fermate a Brindisi, Francavilla Fontana, Taranto e Martina Franca.

Informazioni su fseonline.it, trenitalia.com e sull’App Trenitalia. Oltre alle biglietterie e le postazioni self service situate nelle stazioni, i biglietti si possono acquistare anche nelle agenzie di viaggio e nei punti vendita Sisal, Lottomatica e Federazione Tabaccai.