Interesse del Taranto per il difensore franco-maliano Modibo Diakitè della Ternana. Contatti con il terzino sinistro Daniele Marino svincolato dalla Virtus Francavilla Fontana. Trattativa per il difensore Gabriele Rocchi dell’ Avellino. Interesse per i centrocampisti Lorenzo Longo del Lavello e Valerio Labriola del Napoli.

Contatti col terzino Matteo Tomassini della Roma. Probabili le conferme dei difensori Antonio Ferrara Antonio Guastamacchia e Leandro Versienti. Forse il centrocampista ivoriano Aboubakar Diaby potrebbe essere ceduto a una squadra di Serie B.