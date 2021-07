Circolo Vela Bari: domani la presentazione della 3a tappa del 'Trofeo Optimist Italia Kinder Joy Of Moving'

BARI - Dopo Campione del Garda e Marina di Ragusa, il Trofeo Optimist Italia Kinder Joy Of Moving arriva a Bari. Ad organizzare la terza tappa, in programma dal 23 al 25 Luglio, è il Circolo della Vela Bari scelto dalla Federazione Italiana Vela per le sue grandi capacità organizzative a terra e a mare.E così saranno circa 300 gli atleti che il sodalizio sportivo barese vedrà atterrare sui suoi pontili insieme agli allenatori provenienti da ogni parte d’Italia.Tutti i dettagli verranno presentati in conferenza stampa DOMANI 20 luglio alle ore 11.30 al Circolo della Vela Bari – sede Teatro Margherita.Alla conferenza parteciperanno:- Titta De Tommasi, presidente Circolo della Vela Bari; - Vincenzo Sassanelli, vice presidente nautico Circolo della Vela Bari; - Gigi Bergamasco, direttore sportivo Circolo della Vela Bari; - Elio Sannicandro, direttore generale ASSET (Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio); - Pietro Petruzzelli, assessore allo Sport del Comune di Bari; - Mario Cucciolla, vice presidente Comitato VIII Zona FIV; - Francesco Rossiello, presidente del CC BarionIl campionato è realizzato con la partnership del CC Barion, che ha dato la sua disponibilità a ospitare ottanta imbarcazioni di partecipanti; e con il sostengo di Resolteam, Divella, Mimì, Acqua Amata, Hotel Boston Bari e Villa Schinosa.