Quarto appuntamento di Puglia Regione Universitaria a Bari

BARI - Sarà il Comune di Bari presso l’Officina degli Esordi (Via Francesco Crispi, 5) ad ospitare la quarta tappa itinerante del progetto "Puglia Regione Universitaria. Studiare e vivere in città accoglienti e sostenibili", promosso dall'Assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Puglia e Adisu Puglia, in programma lunedì 19 luglio ore 16.30.L'iniziativa, coordinata da Urban@it – Centro nazionale di studi per le politiche urbane, è finalizzata alla definizione di un rinnovato rapporto tra sistema universitario e sistema urbano, nell’ottica di progettualità condivise. Dopo Taranto, Lecce e Brindisi, il programma di incontri sul territorio fa tappa a Bari per poi concludersi nelle prossime settimane a Foggia.A prendere parte all’incontro di lunedì saranno, tra gli altri, l’amministrazione comunale, l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, associazioni degli studenti, delegati dell’Accademia e del Conservatorio, società di trasporti, centri di ricerca, i referenti scientifici degli atenei coinvolti, oltre a Adisu e Urban@it, coordinatore scientifico del progetto.L’incontro si svolgerà in presenza, ma è disponibile il link per il collegamento:https://meet.google.com/sjr-jdnj-afc