Esodo estivo: le giornate con traffico da bollino nero

ROMA - Già dal prossimo fine settimana si prevedono traffico intenso e criticità sule autostrade italiane. La situazione peggiorerà a cavallo con agosto. Ecco le date in cui è meglio evitare, se possibile, di mettersi in viaggio.Viabilità Italia ha diffuso le date da bollino giallo e rosso del mese di luglio. Già a partire dal weekend del 17-18 del mese è previsto traffico intenso con possibile criticità (codice rosso) sia sabato che domenica mattina. Bollino giallo, da traffico intenso, al pomeriggio. In entrambe le giornate c’è divieto di circolazione in autostrada per i veicoli superiori a 7,5 tonnellate nella fascia 8-16 sabato e 7-22 domenica.Il weekend del 24 e 25 luglio la viabilità diventa ancora più intasata. Sabato 24 è previsto bollino rosso al mattino e giallo al pomeriggio, con divieto di circolazione per i veicoli oltre 7,5 tonnellate dalle 8 alle 16. Domenica 25 bollino rosso per tutto il giorno e divieto di circolazione per camione tir dalle 7 alle 22.Nel mese di luglio le giornate più critiche sono quelle dell’ultimo weekend del mese che si estendono al 1° agosto. Bollino rosso a partire dal pomeriggio di venerdì 30 luglio e per tutto il sabato 31 luglio e la domenica 1° agosto. Divieto di circolazione per i veicoli oltre le 7,5 tonnellate dalle 16 alle 22 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica.In particolare una prima fuga dalle grandi città può essere ipotizzata nelle giornate del 5-6 e 7 agosto. In particolare venerdì 6 potrebbe essere da bollino nero con migliaia di automobilisti in viaggio. Ma bisogna prestare attenzione anche a giovedì 12 agosto e alle successive giornate a ridosso di Ferragosto, quando molti italiani si metteranno in viaggio per scampagnate o ferie.