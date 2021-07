Il 'terremoto' provocato dalla vittoria dell'ltalia

(via Nazionale italiana di calcio fb)

ROMA - L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato le vibrazioni generate dall'esultanza dei tifosi in varie zone d'ltalia al termine della finale di Euro 2020.In realtà sono stati due i momenti che hanno fatto tremare di più la terra.Secondo quanto reso noto dal blog dell’INGV, non è la prima volta che la rete nazionale sismica registra fenomeni non legati all’attività naturale ma a quella umana. Questi fenomeni sono spesso causati dal traffico urbano, dagli aerei che rompono la barriera del suolo, dalle attività industriali e minerarie ma anche dai concerti e dalle manifestazioni sportive.Nel corso dei calci di rigore e dopo che Donnarumma ha parato il penalty di Saka, consegnando la vittoria agli azzurri, sono state registrate delle intense vibrazioni.In particolare il Blog INGV Terremoti ha pubblicato un'immagine con la rilevazione sismica registrata durante i calci di rigore di Italia-Inghilterra dalla stazione di Montecelio, in provincia di Roma. Pur non trattandosi di una grande città, la registrazione è stata possibile in quanto la stazione sismica è situata all’interno dell’abitato e su uno strato di roccia che ha ridotto il livello di rumore sismico di fondo.Un vero e proprio terremoto di felicità è stato causato dagli abitanti del comune in provincia di Roma che hanno esultato per la vittoria dei giocatori azzurri di Mancini a Euro 2020, al termine della lotteria dei calci di rigore. L'incontro era terminato in parità dopo i gol di Shaw nel primo tempo e il pareggio di Bonucci nella ripresa. Il titolo europeo, d’altronde, mancava all’Italia da ben 53 anni: era il 1968 quando la Nazionale si laureò per la prima volt campione d’Europa.