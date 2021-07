Federico Rossi, ''Non è mai troppo tardi'' è il suo nuovo singolo estivo

Dopo “Pesche”, primo brano della sua carriera da solista che presenzia fisso in Top50 Spotify, e dopo la collaborazione con Annalisa nella hit “Movimento Lento” (il video è entrato ai vertici delle tendenze musicali di YouTube) Federico Rossi annuncia “NON È MAI TROPPO TARDI”, il suo nuovo, attesissimo singolo estivo.

L’artista torna con un brano prodotto da ITACA, il team di producer formato da Merk&Kremont, Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti, in uscita il 2 luglio su tutte le piattaforme digitali.

Il brano, scritto dallo stesso Federico Rossi insieme a Jacopo Ettorre, è un brano dai ritmi latini, che invita a ballare sin dalle prime note e ci riporta all’estate. È un invito a lasciarsi alle spalle le preoccupazioni di questo particolare periodo storico per godersi la spensieratezza delle calde serate estive e trovare il coraggio di fare ciò che non abbiamo mai fatto prima.

Con queste parole Federico Rossi descrive il singolo: Questo brano è un inno a favore della ritrovata libertà dopo un lungo periodo di distacco dalla vita reale. Spesso capita che la paura di fallire ci impedisca di sentirci completamente liberi di decidere, così diventiamo insicuri e spesso rinunciamo a qualcosa che avrebbe potuto renderci davvero felici. Con questa canzone voglio trasmettere energia positiva, per poter dire con estrema sicurezza che “Non è mai troppo tardi” per fare tutto ciò che da sempre sogniamo di fare. Basta darsi la possibilità di crederci.