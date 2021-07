Fred De Palma, ''Un altro ballo'' feat Anitta certificato Disco D'oro

Inarrestabile Fred De Palma, che dopo aver debuttato con il suo nuovo album “Unico” come più alta nuova entrata nella classifica ufficiale di vendita FIMI/Gfk al n.4, ottiene la certificazione ORO per “Un altro ballo”, il nuovo singolo prodotto da Takagi e Ketra feat. Anitta la più grande superstar femminile mondiale ad arrivare dal Brasile, in Top15 Spotify con 10 milioni di stream.

Con questo brano i due artisti rinnovano la loro collaborazione dopo il successo di “Paloma”, la hit della scorsa estate certificata triplo Platino che conta oltre 53 milioni e mezzo di stream su Spotify.

Il video di “UN ALTRO BALLO”, per la regia di Mauro Russo, in pochissimi giorni ha superato il milione e mezzo di views (ad oggi ne conta oltre 10 milioni), ha debuttato al 1° posto in tendenze su YouTube e ha occupato per diversi giorni la posizione n.1 nelle tendenze per la musica.

Questo riconoscimento si affianca al successo di “Ti raggiungerò”, certificato DOPPIO PLATINO, che presenzia nella Top10 semestrale della classifica FIMI/Gfk dei singoli più venduti in Italia alla posizione #10, con oltre 45,3 milioni di stream e più di 39 milioni e mezzo di views su YouTube, e dopo i numeri straordinari di Fred De Palma: 4,2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 19 dischi di Platino e 3 dischi d’Oro in Italia.

L’artista si conferma anche il primo italiano a portare il reggaeton in Italia e l’unico ad aver raggiunto la posizione n.2 dei singoli più ascoltati in un paese straniero con “Se iluminaba”, certificato quinto disco di Platino in Spagna.