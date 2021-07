(via Nazionale italiana di calcio fb)

- La telecronaca di Italia-Inghilterra, in programma dalle ore 20.30 su Rai Uno, sarà affidata a Stefano Bizzotto con il commento di Katia Serra, ex calciatrice di Serie A. E' quanto definito dalla direzione di Rai Sport, all'indomani della positività al COVID-19 di Alberto Rimedio quale "titolare" delle telecronache relative alle gare della Nazionale italiana.Questa decisione cancella tutte le ipotesi circolate nelle scorse ore sui nomi dei possibili sostituti. Fra questi, Bruno Pizzul per un rientro straordinario e a tempo determinato, e Francesco Repice di Radio Rai, attuale prima voce nel racconto delle partite degli azzurri.