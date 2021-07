Maltempo: allerta gialla sulla Puglia

BARI - Prosegue l'ondata di maltempo sulla Puglia. Dalle ore 11:00 di oggi, lunedì 19 luglio, e per le successive 24-30 ore, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati localmente moderati sull'area settentrionale; isolate, a carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, con quantitativi cumulati generalmente deboli sul resto del territorio regionale. Lo rende noto laI fenomeni potrebbero essere accompagnati da rovesci di forte intensita', grandinate, frequente attivita' elettrica e forti raffiche di vento. Pertanto dalle ore 11:00 del 19 luglio e per le successive 24-30 ore e' prevista allerta gialla per rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali localizzato su Puglia centrale adriatica, Puglia centrale bradanica e bacini del lato e del lenne.