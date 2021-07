Renzo Rubino, esce il video del nuovo singolo 'Giocare'. Dal 19 al 25 luglio in concerto tra i mari della Puglia

MILANO - E' online il videoclip del nuovo singolo di Renzo Rubino Giocare, primo fantastico tassello del disco GIOCATTOLI MAREVIGLIOSI in uscita il prossimo ottobre, distribuito da Universal Music.

Giocare si presenta come il coloratissimo manifesto di questo disco di favole: scritto e diretto da Flaminia Veronesi e Nobel, con la collaborazione di FIRM e Michela Croci Studio, il videoclip ci trasporta immediatamente in un mondo parallelo di gioco e fantasia, un universo simbolico libero, in grafica animata, per adulti-bambini. Figure oniriche e creature del mare invitano lo spettatore a saltare oltre la soglia della realtà, sfidandone limiti e restrizioni, traghettandoci altrove sulla magica e incalzante melodia che accompagna la voce di Renzo Rubino.

To play, jouer, abspielen, jolastu, hrát si, igra, speel sono tutte parole che significano GIOCARE ma anche SUONARE. Questo brano e questo videoclip, così come PORTO RUBINO, nascono come un gioco: divertimento in musica con atmosfere alla Tim Burton, invito a guardare la vita con occhi di bambino.

PORTO RUBINO, il suggestivo viaggio del cantautore pugliese tra i mari della Puglia, è in partenza il 19 luglio dalla venue incantevole di Polignano a Mare. Quattro imperdibili tappe per il grandissimo evento musicale che celebra il mare da proteggere, ispirazione per gli artisti, luogo di incontro e arricchimento unico nel suo genere.

Tanti i compagni di viaggio di Renzo e gli ospiti d’eccezione: da Polignano a Mare (BA) il 19 luglio con Vinicio Capossela e Micah P. Hinson, si sbarcherà a Castro Marina (LE) il 21 luglio con Edoardo Bennato, Francesca Michielin e Fulminacci; dall’alba del 23 luglio a Ostuni - Villanova (BR) con Michele Bravi e Roy Paci, si approderà il 25 luglio alla grande festa finale di Maruggio - Campomarino (TA) con Mahmood, Francesco Bianconi, Giovanni Truppi, Margherita Vicario, Motta e Gino Castaldo. Porto Rubino rafforzerà ulteriormente il suo legame con il territorio pugliese dando la possibilità a tre giovani artisti locali – Molla, Gigante e Anna Rene’ – di aprire le tappe dell’evento, grazie ad un accordo con Regione Puglia, Puglia Sounds/Teatro Pubblico Pugliese e Puglia Promozione.

Si ringraziano: San Marzano – Official partner dell’evento, Radio Norba – Media partner, Puglia Sounds e Teatro Pubblico Pugliese e i comuni di Polignano a Mare, Castro Marina, Ostuni e Maruggio. Un ringraziamento particolare va a Stefano Senardi, coordinatore dei rapporti con le istituzioni e consulente alla direzione artistica. Anche quest’anno Porto Rubino diventerà un docu-film per Sky Arte.

Biglietti disponibili sul circuito www.vivaticket.com