''Amici'', Arianna Gianfelici pubblica il nuovo singolo “Tutto il nostro folle amore” feat I Desideri

Dopo l’incredibile esperienza ad Amici ed il successo ottenuto con “L’amore davvero” e “Qualcosa di te”, Arianna Gianfelici torna ad emozionare con “Tutto il nostro folle amore” (Discovery Lab/Sheky Group S.R.L.S./distr. Believe Digital), il suo nuovo singolo che la vede al fianco del seguitissimo duo pop-rap partenopeo I Desideri.

Tre vocalità uniche ed autentiche, tre giovani talenti in grado di arrivare dritti al cuore del pubblico di ogni fascia d’età, si intrecciano su un attualissimo tappeto sonoro leggero e frizzante, per dar vita ad un pezzo in cui l’amore è al centro di tutto, tra «speranze sul davanzale» ed «il trucco quando piango di felicità»; perché l’amore, «proprio come la pubblicità, arriva sul più bello», inaspettato, travolgente e totalizzante e ci accompagna «in ogni passo che facciamo», ricordandoci di esistere anche quando tutto «è un gran casino» e facendoci riscoprire la meraviglia che si cela dietro ai piccoli gesti, a quelle impercettibili ma preziosissime azioni ed attenzioni quotidiane che riserviamo a chi ci fa battere il cuore, a chi scegliamo ogni giorno, – «ridere è importante come dirsi tutto sempre» –, in una dimensione incantata, in bilico tra sogno e realtà.

La voce incisiva e graffiante di Arianna, si unisce allo stile inconfondibile del duo da milioni di streams e views in un’accattivante e modernissima dedica d’amore pop, prodotta da Jason Rooney ed impreziosita dal flow e dalle barre dei fratelli Iadicicco, che fonde sentimento ed ironia, raccontando la routine di una giovane coppia in tutte le sue sfaccettature, in tutta la sua eccezionale semplicità.

«Litigare sulle scale e fare pace in ascensore»; inutili diverbi e discussioni vengono immediatamente spazzati via da un legame che non opprime, non limita, bensì arricchisce ogni giorno, con la consapevolezza di essere, l’uno per l’altra, «un colpo di fulmine esterno», «in tutto il nostro folle amore».

“Tutto il nostro folle amore”, scritto da I Desideri, Alan Palmieri, Niccolò Verrienti, Giulia Capone e Greta Portacci, sarà accompagnato dal videoclip ufficiale, diretto da Alessandro Viola ed Alessandro Boggi di Babeep Production, che verrà presentato nel corso dei prossimi giorni e fa da apripista al debut album di Arianna Gianfelici, in uscita a luglio.