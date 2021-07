Serie C: Coppa Italia al via il 14 agosto per un'intensa stagione sportiva '21-'22

Confermate le date di inizio del campionato con la prima giornata programmata per domenica 29 agosto e con l'ultima del girone regolare, individuata in domenica 24 aprile 2022, per lasciare successivamente spazio ai playoff e ai play out.





Individuato un turno infrasettimanale e prenatalizio, in mercoledì 22 dicembre 2021 per l'osservanza della sosta natalizie e domenicali del 26 dicembre 2021 e del 2 gennaio 2022. I restanti turni infrasettimanali saranno successivamente definiti sulla base del numero di squadre che si auspica essere di 20 per ciascuno dei 3 raggruppamenti che compongono il terzo campionato nazionale.

Serie C senza soste per la stagione sportiva 2021-2022. E' quanto si rileva dalla lettura delle date diramate nella mattinata di giovedì 8 luglio, a partire dalla Coppa Italia. Il trofeo della coccarda, riservato ai semiprofessionisti, inizierà sabato 14 agosto.