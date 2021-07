Svolta decisiva nella crisi Alcar di Lecce, Emiliano: "Grande notizia per i lavoratori e per la Puglia"

LECCE - “Esprimo profonda soddisfazione per la svolta decisiva nella crisi alcar di Lecce - dichiara il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano -. Infatti l'azienda, in gestione commissariale a seguito delle note vicissitudini giudiziarie della proprietà, è stata aggiudicata dalla OVV spa per circa 10 milioni di euro che consentiranno anche ai commissari di sanare i debiti, tra cui quelli maturati nei confronti degli stessi lavoratori e della Alcar srl in fallimento, da cui sono stati rilevati, ma non ancora pagati, i capannoni ed i macchinari dei siti di Lecce e di Vaie, Cuneo.Una delle più importanti realtà industriali pugliesi, oltre 400 dipendenti tra Puglia e Piemonte, specializzata in meccanica pesante per la produzione di componentistica di macchine movimento terra per le maggiori aziende mondiali del settore avrà così continuità produttiva ed occupazionale.Il know how industriale nelle lavorazioni meccaniche, la solidità finanziaria e gestionale della OVV, ci rassicurano sulla prospettiva della fabbrica. Sono certo che azienda e sindacati, chiamati adesso ad un accordo, sapranno trovare una intesa che consolidi la continuità aziendale e, al tempo stesso, consolidi i livelli occupazionali.Vorrei infine dichiarare l'apprezzamento per l'ottimo lavoro svolto dall'advisor e dal management aziendale di Alcar industrie che hanno saputo gestire bene la crisi e le procedure, intercettare le manifestazioni d'interesse e riportare in ordine i conti, pur in un momento difficilissimo e turbolento, tanto da assicurare l'attrattività della fabbrica. Hanno lavorato in sinergia con la regione Puglia - conclude Emiliano - tramite il comitato sepac di Leo Caroli che ringrazio per il buon lavoro svolto”.“Si conclude oggi nel migliore dei modi possibili la vicenda di Alcar - dichiara l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci - che ha coinvolto tanti lavoratori e le loro famiglie. Fondamentale nella risoluzione di questa complessa vicenda l’impegno della società e delle istituzioni che hanno dimostrato quanto insieme, uniti nello stesso obiettivo si possano raggiungere grandi risultati. Voglio ringraziare Leo Caroli del comitato Sepac che ha saputo, come sempre, essere ponte e mediatore valido”.