Tokyo 21, basket: l'Italia vince 92--82 con la Germania

(Via italiabasket fb)





FRANCESCO LOIACONO - Nella prima gara del girone B di basket alle Olimpiadi l’ Italia vince 92-82 a Saitama contro la Germania. Primo quarto, Mannion 12-8 per gli azzurri. Tonut, 14-11. Obst, 17-14 per i tedeschi. Giffey, 23-14. Maodo, 27-16. Thiemann, 29-19. Maodo, la Germania prevale 32-22. Secondo quarto, Benzing 36-25 per i tedeschi. Saibou, 40-30. Wagner, 43-33. Fontecchio tiene in gara l’ Italia, ma 43-38 Germania. Tonut impatta per gli azzurri, 43-43. Maodo, 46-43 la Germania si impone di nuovo 46-43. Terzo quarto, Obst 51-43 per i tedeschi. Maodo, 57-48. Sabou, 61-56. Wagner, 62-59.

Fontecchio, 63-62 per gli azzurri. Bonga, 66-63 per i tedeschi. La Germania trionfa 72-68. Quarto quarto, Bonga 74-68 per i tedeschi. Barthel, 76-70. Tonut, 80-79 per gli azzurri. Wagner, 82-80 Germania. Fontecchio tripla, 83-82 per la squadra di Meo Sacchetti. Melli allunga, 88-82. Gallinari, 90-82. Melli, l’ Italia vince questo quarto e 92-82 tutta la partita.

Successo importante per gli azzurri. Migliori marcatori, nell’ Italia Fontecchio 20 punti e Gallinari 18. Nella Germania miglior marcatore Lo 24 punti. Nell’altra partita del girone B l’ Australia supera 84-67 la Nigeria. Nella seconda gara l’ Italia giocherà mercoledì 28 Luglio alle 10, 20 contro l’ Australia.