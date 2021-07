Tutti in volo con il 'Topodrone', un vero drone che può volare fino a 30 metri di altezza

Scaldate le eliche! Da mercoledì 14 luglio il divertimento prende il volo grazie a Topolino che, per la prima volta nella sua storia, propone un gadget super innovativo: il TopoDrone, un vero drone con controller che può volare fino a 30 metri di altezza ed è capace di acrobazie aeree mozzafiato. Semplice da pilotare, sicuro, ma allo stesso tempo sfidante e divertente, nonché tecnologicamente impeccabile: il TopoDrone è pronto a diventare il protagonista di questa estate sulle spiagge, nei giardini, nei parchi, ma anche nelle case di tutti i lettori di Topolino. Il TopoDrone sarà disponibile con la sua prima parte insieme a Topolino 3425 in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 14 luglio, e si completerà con il numero 3426 del 21 luglio.Oltre ad essere “targato Topolino”, il TopoDrone è un vero e proprio oggetto da collezione. È possibile scegliere 3 modalità di volo stabilizzato: normale, sport, headless. Può volare anche di sera, grazie ai due led (anteriore e posteriore) che lo rendono facilmente individuabile, pur con scarsa luce. Grazie alla stabilizzazione con giroscopio a 6 assi sarà possibile realizzare flip a 360° in sicurezza. Il TopoDrone inoltre è facile sia da manovrare, grazie al controller (che ha anche un tasto per il ritorno automatico), sia da ricaricare, grazie alla batteria al litio e al suo cavo USB in dotazione. Non è finita, nella confezione ci saranno anche 4 eliche di ricambio!Su Topolino 3425 e 3426 proseguono poi le indagini per scoprire l’identità di Mister Vertigo con i nuovi episodi della storia Il principe della menzogna (sceneggiata da Marco Nucci e con i disegni di Ottavio Panaro e Fabrizio Petrossi) e con il grande concorso estivo a premi Chi è Mister Vertigo?!, che permette ai lettori di calarsi nei panni di detective per svelare una volta per tutte l’identità di questo enigmatico personaggio e di vincere fantastici premi. Il regolamento completo è consultabile su Topolino.it/concorsomrvertigo Siete pronti a divertirvi con il TopoDrone? L’appuntamento è in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 14 luglio.