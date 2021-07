Variante delta, GIMBE: "Rimodulare campagna vaccinale"

BOLOGNA - Il monitoraggio della Fondazione GIMBE conferma, nella settimana 23-29 giugno, la riduzione di nuovi casi (-26,9%), un ulteriore calo di ricoveri (-26,8) e terapie intensive (-25,4%) e una stabilizzazione dei decessi. Sul fronte vaccini le forniture del 2° trimestre chiudono molto sotto delle previsioni. Lo rende noto la fondazione indipendente.Per ridurre circolazione e impatto della variante delta, oltre a potenziare sequenziamento e contact tracing, per gli over 60 anticipare richiami e puntare su vaccini a MRNA per le prime somministrazioni.