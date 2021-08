213 positivi ed un morto in Puglia

- Nuova impennata di contagi da Covid in Puglia, dove su 11623 test effettuati sono stati rilevati 213 nuovi positivi così suddivisi: 31 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 31 nella provincia BAT, 25 in provincia di Foggia, 61 in provincia di Lecce, 36 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione.