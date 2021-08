3BMeteo: come sarà il ferragosto?

METEO SETTIMANA FERRAGOSTO - Le ultime previsioni indicano che la settimana che ci condurrà verso il Ferragosto sarà stabile e anche molto calda su gran parte della Penisola. L'alta pressione nord africana, nella fattispecie, tornerà ad inglobare buona parte d'Italia ma saranno soprattutto le regioni del Sud, Sardegna e Sicilia più coinvolte da temperature elevate. Anche sulle regioni del Nord Italia, che hanno sperimentato fino ad ora ondate di maltempo con fenomeni intensi ci sarà una tregua con la stabilità a prevalere su nubi e precipitazioni; le temperature sono attese anche su queste zone aumentare portando sopra la media tipica del periodo.

Volendo dare uno sguardo proprio alla giornata di Ferragosto, secondo le prime indicazioni da parte dei modelli numerici, l'alta pressione sarebbe ancora protagonista sull'Italia con tanto sole e clima decisamente caldo, salvo locali disturbi sui monti al pomeriggio, specie sulle Alpi di Nord Est. Rimane ancora una linea di tendenza che dovrà trovare ancora conferme stante la distanza temporale.

PUGLIA - L'anticiclone africano si attenua per via di una perturbazione che lambisce le regioni meridionali con nubi in transito ma con scarsi effetti. La temporanea rotazione dei venti di Maestrale determinerà un apprezzabile calo delle temperature. SI tratterà di una breve tregua in quando dal fine settimane e ancor di più ad inizio della prossima è atteso un nuovo marcato rialzo termico, con picchi nuovamente oltre i 40°C. Bel tempo e clima caldo che ci traghetteranno sino al Ferragosto: settimana quindi di sole prevalente e gran caldo su Molise, Puglia e Basilicata con massime anche oltre le medie del periodo.