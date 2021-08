Bonus e coupon: i siti per trovare le migliori offerte online e offline

Sempre più persone amano acquistare beni e servizi online non soltanto perché siti e app sono sempre più pratici e veloci, ma anche perché è ormai davvero facile trovare offerte convenienti con le quali ottenere interessanti risparmi. Ma quali sono i portali più interessanti da tenere sott'occhio per non perdere sconti e bonus online e offline?Uno degli strumenti più apprezzati dai consumatori per risparmiare nell'acquisto di beni e servizi sono i coupon. Un coupon altro non è che un buono acquisto o un codice promozionale da utilizzare entro una certa scadenza, che permette di usufruire di prezzi molto vantaggiosi o di condizioni particolari.Negli ultimi anni, sul web sono nati tantissimi siti basati proprio sulla vendita di coupon per qualsiasi categoria di prodotto, dall'abbigliamento ai ristoranti, fino alle esperienze di viaggio, che permettono da un lato all'utente di ottenere uno sconto importante rispetto al prezzo di listino e, dall'altro, all'azienda proponente di farsi conoscere. I coupon, infatti, spesso rappresentano anche un valido strumento di marketing per lanciare una linea di prodotti o per promuovere un marchio appena nato.Groupon è certamente uno dei siti più conosciuti in tal senso, un portale interamente dedicato alla proposta di offerte speciali sia a livello nazionale che locale. Selezionando nella barra di ricerca la propria regione o la città di riferimento, è infatti possibile trovare un gran numero di coupon da acquistare e spendere proprio sul territorio, per esempio per percorsi di bellezza e spa, tagli di capelli, cene al ristorante o in pizzeria e molto altro. Simile è il funzionamento di altri siti web come Groupintown e Couponviaggio, con quest'ultimo incentrato esclusivamente sulle proposte di natura turistica, per le quali la Puglia resta una delle regine incontrastate Un'altra modalità di vendita oggi molto in voga è quella delle vendite private, anche dette flash sales, degli "eventi" di durata limitata in cui viene data la possibilità di acquistare prodotti esclusivi e di brand prestigiosi a prezzi molto ribassati. Le vendite private possono venire organizzate sia dagli stessi marchi, che possono per esempio dedicare un'area del proprio sito a questo tipo di proposta commerciale, sia da appositi portali che, in collaborazione con le aziende produttrici, offrono quotidianamente una selezione di prodotti di lusso e design a prezzi scontati.Una delle caratteristiche centrali delle vendite private è proprio la limitatezza, sia in termini temporali che di quantità disponibili, il che rende necessaria anche una "selezione" all'ingresso: per poter prendere parte alle flash sales ed essere sempre aggiornati sulle stesse occorre infatti essere registrati sulla piattaforma.I siti più noti in questo ambito sono sicuramente Privalia e Saldi Privati , ma anche un importante nome dell'e-commerce come Zalando dispone di un proprio shopping club - Zalando Privé - dedicato proprio alle vendite private di prodotti di alta moda.Anche per gli amanti dei giochi online sono tante le proposte commerciali provenienti dagli operatori del settore, che mirano da un lato ad avvicinare potenziali nuovi utenti con offerte per giocare, per esempio, a slot gratuite altri passatempi , e dall'altro a consolidare la propria quota di mercato con bonus rivolti agli utenti già attivi.In questo senso, le piattaforme di gaming mettono in campo da sempre importanti risorse per offrire l'opportunità di utilizzare i giochi a costo zero (o quasi), magari differenziando la proposta free da quelle a pagamento includendo qualche piccola limitazione che, tuttavia, non inficia il divertimento. Le proposte possono riguardare tanto i casino online quanto i giochi MOBA, oggi molto in voga, ma anche giochi di sport, di strategia, quiz e rompicapo, per un catalogo davvero ampio e alla portata di tutti.

Giocare online gratis o a prezzi molto bassi è dunque sempre possibile: basta individuare le migliori offerte dei portali di settore oppure valutare le app presenti sui digital store per trovare le occasioni migliori e dedicarsi ai propri passatempi preferiti senza troppi pensieri!