Nek con il suo "Live Acustico 2021" in concerto a Terlizzi

FRANCESCO BRESCIA - Il cantautore di Sassuolo, Filippo Neviani, per tutti Nek, sarà a Terlizzi lunedì 9 agosto alle 21 in piazza Cavour con il suo tour Live Acustico 2021. - Il cantautore di Sassuolo, Filippo Neviani, per tutti Nek, sarà a Terlizzi lunedì 9 agosto alle 21 in piazza Cavour con il suo tour Live Acustico 2021.





L'artista quarantanovenne, noto per hit come "Fatti avanti amore", "Laura non c'è", "Nella stanza 26", "Se una regola c'è", "Unici", "Se io non avessi te", farà tappa nella città pugliese dei fiori pronto a coinvolgere, far cantare e ballare il pubblico che attende un suo concerto dopo tutti questi mesi di stop forzato causa pandemia.

Per l'acquisto dei biglietti visitare il sito https://www.ciaotickets.com/biglietti/nek-live-acustico-2021-terlizzi oppure la pagina degli organizzatori PDL Comunicazione & Eventi https://www.facebook.com/PDLComunicazione

E' possibile acquistare i biglietti anche presso il Comitato Festa Maggiore in piazza IV novembre a Terlizzi. Infoline: 0803216062 - 3388723866.