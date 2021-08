Calcio a 5. ASD Gioco Calcio tra Amici: ufficiale la riconferma del pivot Nicola Cava

- La società dell'ASD Gioco tra Amici c5, comunica che il pivot Nicola Cava resterà con la squadra anche per la stagione 2021/22. Giocatore di forti qualità tecniche e di immense capacità realizzative, è un punto di riferimento del team allenato da mister Fabrizio Tomassini, che assieme alla presidenza, ha voluto fortemente la riconferma.Nicola Cava è un calcettista che non ha bisogno di alcuna presentazione. Per lui parla un curriculum di tutto rispetto: Torre Rossa Taranto, New Taranto C5 e Futsal Brindisi.Queste le parole di Nicola Cava al momento della riconferma: "Sono entusiasta e pronto a dare il mio contributo sempre per il bene della squadra".Seguono le dichiarazioni del presidente Luigi Sperandeo: "Non si può che essere felici e soddisfatti per questa conferma. Nicola Cava si è sempre dimostrato un elemento importante nelle ultime tre stagioni".