Calcio a 5. ASD Gioco Calcio tra Amici: ufficiale la riconferma di Simone De Mitri

TARANTO - La società dell'ASD Gioco tra Amici c5, comunica ufficialmente la riconferma di Simone De Mitri, un altro punto fermo del team del presidente Luigi Sperandeo.





Calcettista classe 1998, ruolo laterale, è giunto alla quarta riconferma con la nostra compagine. Dotato di notevoli qualità podistiche e di grande fantasia, Simone De Mitri si è sempre distinto per la tecnica, ma anche per la sua abnegazione nel sacrificio nei confronti dei compagni. Un elemento imprescindibile per il Gioco Calcio tra Amici.