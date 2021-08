L'apice dei contagi si è registrata nella provincia di Lecce con 93 positivi, mentre nelle altre province i dati parlano di: 35 in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 47 nella provincia BAT, 13 in provincia di Foggia, 19 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota.

- Non sono stati registrati decessi ma aumentano i positivi in Puglia arrivati a 243 positivi, sugli oltre 10 mila test effettuati con il tasso d'incidenza dei positivi arrivati al 2,3%.