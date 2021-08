BARI - "Ciao Italia, ciao Puglia": lo scrive la popstar americana su un post apparso sul suo profilo Instagram che segna la fine del suo viaggio in Puglia. Madonna ha soggiornato per diversi giorni a Borgo Egnazia, Savelletri di Fasano (Br), per festeggiare il suo 63mo compleanno. Durante la sua permanenza in Puglia, la cantante ha fatto tappa a Lecce e ad Ostuni.