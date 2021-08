Gazzetta del Mezzogiorno, Castellucci: "La Cisl fiduciosa di ritrovarla in edicola"

"Una prima pagina che non avremmo mai voluto vedere, quella della Gazzetta del Mezzogiorno, ma nonostante tutto vogliamo ben sperare per il futuro del giornale, e vogliamo credere in un futuro prossimo sulla possibilità di ritrovare in edicola lo storico 'giornale' presto. Anzi prestissimo”. Lo dichiara il Segretario della Cisl Puglia, Antonio Castellucci che sottolinea quanto sia importante per la Puglia e la Basilicata la voce della Gazzetta, patrimonio e fonte di informazione pubblica.