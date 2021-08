ROMA - Con il 92,8% di preferenze, Giuseppe Conte è stato eletto presidente del Movimento 5 Stelle. Dei 115.130 aventi diritto, hanno votato, nell'arco di 48 ore sulla piattaforma Skyvote, in 67.064. "Ce la metterò tutta per non deludervi" - ha commentato il neo Presidente dei Cinque stelle.