Gravina in Puglia: un nuovo incendio scoppiato nella pineta

GRAVINA IN PUGLIA (BA) - A Gravina in Puglia un nuovo incendio è scoppiato oggi in una diversa zona della città murgiana, la pineta. A dare la notizia su Facebook il sindaco Alesio Valente. - A Gravina in Puglia un nuovo incendio è scoppiato oggi in una diversa zona della città murgiana, la pineta. A dare la notizia su Facebook il sindaco Alesio Valente.





"Un rogo era scoppiato ieri sera" ha dichiarato Alessio Valente "mentre tutte le forze erano impegnate al bosco. Abbiamo fatto i salti mortali per staccare delle unità e spegnere le fiamme, con un lavoro concluso solo alle 4 del mattino. Non è bastato: a metà mattinata i soliti idioti hanno appiccato nuovamente il fuoco e siamo stati costretti ad un ulteriore intervento. Senza tener conto degli incendi che sempre in questo giorno hanno colpito l'ingresso della città dalla via di Picciano, Selva e una parte limitrofa alla zona artigianale. Vi è comunque un cauto ottimismo: anche gli ultimi focolai sono stati spenti. Tuttavia, continua l'opera di monitoraggio e bonifica, per evitare che il vento possa scatenare nuovamente l'inferno. Pure per questo abbiamo già chiesto che un presidio di operatori resti nel bosco in maniera costante anche per i prossimi giorni, al fine di garantire i controlli e le verifiche che servono".