Guarda verso l'alto e rimani sintonizzato: Saucony Originals è pronto a festeggiare un'icona

MILANO - Un autentico sneaker brand americano con 123 anni di storia. Uno degli Street Artist più influenti della scena milanese. Un muro di 80 m2 nel Brera Design District. Con “Living the Future Metropolis” Saucony Originals partecipa all’edizione 2021 della Milano Design Week portando il suo stile urbano sotto l’egida delle iconiche sneaker Shadow 6000.

Dopo molti mesi di lockdown e in occasione del 30° anniversario dell'iconica Shadow 6000, il marchio di sneaker americano Saucony Originals realizzerà in Corso Garibaldi a Milano un murale in collaborazione con lo street artist milanese EricsOne durante la Milano Design Week per portare energia e positività alla città in occasione della riapertura.

Il murale, che simboleggia l'impegno di Saucony nei confronti della città e il suo ritorno alla nuova normalità, si ispira al modello Shadow 6000 e incarna il potere dell'espressione e della creatività in un momento in cui le persone finalmente tornano a stare insieme.

Portando una sferzata di energia nel quartiere per oltre un mese, la grande opera sarà visibile in Corso Garibaldi 71, Milano, dal 4 al 30 settembre 2021.

Al debutto il 6 settembre, la nuova Shadow 6000 OG rappresenta con uno stile autentico l’iconico heritage del marchio. Nuovi drop in edizione limitata in arrivo nelle prossime settimane. Iscriviti per rimanere sempre aggiornato ed essere il primo!