Lady Gaga: dal 3 settembre il remix del disco 'Chromatica'

MILANO - Sarà disponibile da venerdì 3 settembre in tutti gli store digitali “DAWN OF CHROMATICA”, il remix album del disco “Chromatica” pubblicato lo scorso anno che aveva debuttato al primo posto della classifica italiana e non solo (“Chromatica” aveva portato a quota 6 il numero dei dischi di Gaga che hanno debuttato in vetta alla classifica americana).

“DAWN OF CHROMATICA” è una totale rivisitazione del disco originale con nuove collaborazioni e remix, con la produzione esecutiva di BloodPop®.





Questa la tracklist completa:

01. Alice (LSDXOXO Remix)

02. Stupid Love (COUCOU CHLOE Remix)

03. Rain on Me (With Ariana Grande) (Arca Remix)

04. Free Woman (Rina Sawayama & Clarence Clarity Remix)

05. Fun Tonight (Pabllo Vittar Remix)

06. 911 (Charli XCX & A. G. Cook Remix)

07. Plastic Doll (Ashnikko Remix)

08. Sour Candy (With BLACKPINK) (Shygirl & Mura Masa Remix)

09. Enigma (Doss Remix)

10. Replay (Dorian Electra Remix)

11. Sine From Above (with Elton John) (Chester Lockhart, Mood Killer & Lil Texas Remix)

12. 1000 Doves (Planningtorock Remix)

13. Babylon (Bree Runway & Jimmy Edgar Remix)

14. Babylon (Haus Labs Version)