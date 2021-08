Il Lecce conferma Paganini e Vera

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce ha confermato il difensore Luca Paganini 28 anni e il terzino colombiano Emanuel Brayan Ramirez Vera 22 anni. Lo stopper Ilario Monterisi 20 anni ha rinnovato il contratto fino al 30 Giugno 2024. Il portiere Mauro Vigorito è stato richiesto dalla Ternana in Serie B. - Il Lecce ha confermato il difensore Luca Paganini 28 anni e il terzino colombiano Emanuel Brayan Ramirez Vera 22 anni. Lo stopper Ilario Monterisi 20 anni ha rinnovato il contratto fino al 30 Giugno 2024. Il portiere Mauro Vigorito è stato richiesto dalla Ternana in Serie B.





Il difensore Biagio Meccariello potrebbe essere ceduto in B. Il libero Fabio Pisacane dovrebbe lasciare il Lecce. Il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino si sta attivando sul calcio mercato per allestire una squadra molto competitiva. L’obiettivo dei salentini è la promozione in Serie A da raggiungere direttamente o dopo i playoff.