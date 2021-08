Sono arrivate le segnalazioni alla polizia che ha intercettato l'inseguitore, che ha raccontato l'accaduto e scoprendo che l'arma era scarica e la sua detenzione è per uso sportivo.

- Scena da film quello andata in scena a Lecce, dove un uomo di 74 anni, ha inseguito il ladro per le vie cittadine di Lecce,affollate di gente, con la sua pistola una revolver Smith e Wesson, reo di essersi introdotto nella sua abitazione portando via soldi e cellulare della figlia.